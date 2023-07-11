HSBC, BoE'den 50 baz puan faiz artırımı bekliyor

HSBC Global Research'ün Avrupa Baş Ekonomisti Simon Wells yayınladığı yatırımcı notunda son aylarda ücretlerde büyümenin güçlü olduğunu ve yeni verilerin gelecek ay haziran ile aynı büyüklükte bir faiz artırımın büyük olasılık olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

HSBC takip eden ayda 25 baz puanlık bir faiz artırımının daha yapılmasının muhtemel olduğunu da ifade etti.