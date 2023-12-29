Huawei gelirinin yüzde 9 artmasını bekliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, 2023'te gelirinin neredeyse yüzde 9'luk bir artış yakalama yolunda olduğunu açıkladı. Huawei, ABD yaptırımlarının neden olduğu fırtınayı atlattığını ifade etti.

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Yönetim Kurulu Başkanı Ken Hu cuma günü yayınlanan yeni yıl açıklamasında "Yıllarca süren sıkı çalışmanın ardından fırtınayı atlatmayı başardık" dedi.

Hu, grubun 2023 yılında 700 milyar yuanın (99,2 milyar dolar) üzerinde gelir beklediğini ve bunun geçen yıla göre yaklaşık yüzde dokuzluk bir artış olduğunu söyledi.