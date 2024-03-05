Huawei ile Amazon patent lisans anlaşması yaptı

Açıklamada, anlaşmanın şartlarının çoğuna yer verilmedi, ancak Huawei'nin fikri mülkiyet hakları departmanı başkanı Alan Fan, Çinli firmanın Almanya'da Amazon'a karşı wifi ve video oynatma ile ilgili açtığı patent davalarını sona erdirdiğini söyledi.



Fan, ABD yönetiminin kararları nedeniyle yaşanan gerginliklere rağmen patent lisansı anlaşmasının "Amerikan ve Çin şirketleri ile diğer bölgelerden şirketlerin standartlar ve patent lisansı konusunda sınırlama olmaksızın iş birliği yaptıklarını" gösterdiğini söyledi.



Huawei ayrıca yerli akıllı telefon üreticisi Vivo ile 5G dahil iletişim teknolojilerini kapsayan bir çapraz lisanslama patent anlaşması imzaladığını duyurdu. Huawei'nin Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Oppo ile de benzer patent anlaşmaları bulunuyor.