Huawei'nin cirosunda büyük düşüş

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanları üreticilerinden Huawei'nin cirosu ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımların etkisi ile yüzde 38 azaldı. Huawei'nin ikinci çeyrekte cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 271,8 milyar yuandan 168,2 milyar yuana geriledi. Şirketin cirosu 2020 4'ncü çeyrekte yüzde 11,2 ve 2021 ilk çeyrekte yüzde 16,5 azalmıştı.

Huawei’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

2021 yılının ilk yarısında, Huawei’in gelirlerinde yaşanan düşüşteki ana etken tüketici elektroniği kategorisinden kaynaklanıyor. Bunun sebeplerinden biri 2020 yılının sonunda Honor markasının satışı oldu. Bu satıştan elde edilen kar, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlara yansımadı.

Bir diğer neden ise ABD’nin Huawei’ye karşı uyguladığı yaptırımlardı. Bu yaptırımlar, başta akıllı telefon kategorisi olmak üzere tüketici elektroniğini olumsuz yönde etkiledi. Bununla birlikte, yılın ilk yarısında; tüketici elektroniği kategorisinin akıllı ofis, sağlık, akıllı evler, kolay seyahat ve eğlence gibi segmentlerinde kısa sürede önemli bir büyümeye imza attık.

Ayrıca, mobil operatör kategorisinde yıl sonunda ortalama büyümeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Yılın ilk yarısında Çin dışındaki mobil operatör işimiz istikrarlı bir şekilde büyürken, Çin'deki bazı projelerimizin zamanlamalarında ertelemeler yaşandı. Yılın ikinci yarısında özellikle China Mobile ve China Broadcasting Network'ün 5G projelerinin devreye alınmasıyla, bu kategoride de ortalama büyümenin devam edeceğine inanıyoruz.

Kurumsal ürün ve hizmetlerimizde de ilk yarıda büyüme kaydettik. Bu kategorinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesini ve 2021'de Huawei için en umut verici itici güç olmayı sürdürmesini bekliyoruz. Bunun 2 nedeni var:

a- Birincisi, tüm dünyada dijitalleşme hızlanıyor, endüstriler dijital dönüşüme daha fazla yatırım yapıyor. b- İkincisi, ürünlerimiz ve çözümlerimiz, özellikle endüstriyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılıyor. Sonuç olarak 2021'in sonunda yıllık iş hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.