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Huawei'nin dolar cinsinden tahvilleri çıkarılacak

JP Morgan, tahvil endekslerinden Huawei'nin dolar cinsinden tahvillerini çıkaracak.

09.06.2021 - 13:33 |
Huawei'nin dolar cinsinden tahvilleri çıkarılacak

JP Morgan, ABD yönetiminin Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei'ye yönelik yaptırımlarına uymak için Huawei'nin tahvillerini tahvil endeksinden çıkaracak.

JP Morgan yaptığı açıklamada, Huawei'nin ABD Doları cinsinden tahvillerinin gelecek ayın sonundan itibaren JP Morgan sabit getirili endekslerinden çıkarılacağını duyurdu.

Huawei'nin halihazırda JP Morgan'ın Global Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi (GEMBI), Geniş Çeşitlendirilmiş Endeksi içinde payı 9 baz puan seviyesinde.

JP Morgan, endekslerinden Huawei'nin yanı sıra SMIC'nin tahvillerini de çıkaracak.

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