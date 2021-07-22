Geri Dön
UzmanparaHububatçılardan 1,2 milyar dolarlık ihracat
HaberlerUzmanpara Haberleri Hububatçılardan 1,2 milyar dolarlık ihracat

Hububatçılardan 1,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 29,1'lik kısmını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısında 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza attı.

22.07.2021 - 11:07 | | AA
Hububatçılardan 1,2 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yılın ilk yarısında 168 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 875 bin 285 ton ürün gönderdi.

Böylelikle ülkeye 1 milyar 214 milyon 635 bin dolar döviz kazandıran bölge ihracatçıları, değerde yüzde 18,1 ve miktarda ise 8 büyüme kaydetti.

Bölgeden en fazla makarna ihraç edildi. 260 milyon 484 bin dolarlık makarna ihracatını, 217 milyon 304 bin dolarla bitkisel yağlar, 205 milyon 62 bin dolarla buğday unu takip etti. Bölgenin bitkisel yağlardaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 23,7 arttı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bölge en çok ürününü ise 377 milyon 752 bin dolarla Irak'a gönderdi. Irak'ı 166 milyon 839 bin dolarla Suriye ve 72 milyon 820 bin dolarla Cibuti izledi.

Yılın ilk altı ayında İran'a yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1008 artarak 40 milyon 106 bin dolara ulaştı.

Hedef 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin makarna ihracatının yüzde 73'ünün Gaziantep'ten yapıldığını söyledi.

Altunkaya, şöyle konuştu: "Un ihracatında Gaziantep ve GAİB olarak birinci sıradayız. Bisküvi-pasta ürünlerinde iyi bir noktadayız. Güneydoğu'nun verimli arazileri, bu bölgeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçında ayrı bir önem kazandırıyor. Yıl sonunda bölgemizden inşallah 2 milyar 500 milyon dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde elimizdeki imkanları daha kullanacağız. GAP Barajı'nın suyunun da artık Kızıltepe'ye vardığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Kızıltepe, Nusaybin ovalarına inip bu topraklardan çok verim alırız."

    GÜNCEL HABERLER

    Suudi Arabistan: Hac mevsiminde Covid-19 vakasına rastlanmadı

    Suudi Arabistan: Hac mevsiminde Covid-19 vakasına rastlanmadı

    Son dakika haberi: Sağanak yağmur yine vurdu geçti! Bakan Soylu'dan açıklama

    Son dakika haberi: Sağanak yağmur yine vurdu geçti! Bakan Soylu'dan açıklama

    Annesini yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu

    Annesini yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu

    Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı

    Emekli olup döndüğü köyünde organik tarıma başladı

    Çin'de sel basan tünelde 14 işçinin cesedi bulundu

    Çin'de sel basan tünelde 14 işçinin cesedi bulundu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Sağanak yağmur yine vurdu geçti! Bakan Soylu'dan açıklama

    Son dakika haberi: Sağanak yağmur yine vurdu geçti! Bakan Soylu'dan açıklama

    Sıradaki Haber
    1.144 lira ödeniyor, zam geldi

    1.144 lira ödeniyor, zam geldi

    Sıradaki Haber
    ABD'de 4 ilaç devi, 26 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

    ABD'de 4 ilaç devi, 26 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

    Sıradaki Haber
    Annesini yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu

    Annesini yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu

    Sıradaki Haber