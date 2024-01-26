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Uzmanpara'Hükümet ve Boj enflasyon için çalışıyor'
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'Hükümet ve Boj enflasyon için çalışıyor'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2 enflasyon hedefine ulaşmak için birlikte çalıştığını söyledi.

26.01.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
'Hükümet ve Boj enflasyon için çalışıyor'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için iş birliği yaptığını belirtti.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Suzuki, BoJ'un para politikasını "uygun bir şekilde" yönlendirmesini beklediğini de ifade etti.

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