'Hükümet ve Boj enflasyon için çalışıyor'
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2 enflasyon hedefine ulaşmak için birlikte çalıştığını söyledi.
26.01.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için iş birliği yaptığını belirtti.
Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Suzuki, BoJ'un para politikasını "uygun bir şekilde" yönlendirmesini beklediğini de ifade etti.