'Hükümet ve Boj enflasyon için çalışıyor'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümet ve Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için iş birliği yaptığını belirtti.



Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Suzuki, BoJ'un para politikasını "uygun bir şekilde" yönlendirmesini beklediğini de ifade etti.