İhracat eylül ayında rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enflasyon için uygulanacak sert politikaların küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Kamu borçlarının milli gelire oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42.3 iken Euro Bölgesi’nde yüzde 95.6’ya ulaşmıştır.

IMF'in yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yüzde 190’a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin ciddi sorun yaşaması muhtemeldir.

Ekonomide ciddi sorunların olduğu ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında gerilimler sorunları körüklemektedir. Karadeniz’in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi, gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkileri en aza indirilmek için İstanbul mutabakatı olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir.

Gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyali verdiği ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir. Son 50 yılın en büyük büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır.

GSYH yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatımızdan gelmiştir. Uluslararası kuruluşlardan da bu yöndeki performansımız teyit edilmekte olup OECD raporunda ülkemiz için 2022 büyüme tahminini yüzde 3.7’den yüzde 5.4’e yükseltmiştir.

İHRACAT EYLÜL AYINDA REKOR KIRDI

Türkiye ihracattaki başarıyı 2022 yılının 9 ayında sürdürmüştür. Eylül ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artışla 22.6 milyar dolar olmuştur. Bu rakam ulaştığımız en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz.

2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188.2 milyar dolar seviyesine çıkarak güçlü performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 55.6 milyar dolara ulaşmıştır.

Ocak-eylül dönemi ithalatımızın 3’te 1’i enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Ocak-eylül döneminde toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 12.1 milyar dolara ulaşmıştır. Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerine çıkmaktadır.

Hizmet ihracatımızı da güçlü bir seviyede taşımaya kararlıyız. İhracatçılarımızın önünü açmak için ticari diplomasi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Daha iki gün önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ile savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşası, tahıl koridorunun işleyişi gibi mühim konuları ele aldık.

Geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız protokollerle Malezya ve Gürcistan serbest ticaret anlaşmalarının kapsamını genişlettik."