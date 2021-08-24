İhracatçı firmalarda 'Yeşil Mutabakat' seferberliği

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Yeşil Mutabakat kapsamında AB ülkelerindeki ithalatçılar, satın alacakları ürünlere ilişkin karbon emisyon verilerini de üreticilerden talep edecek.

Bu durumda, Türkiye ve AB'ye ihracat gerçekleştiren diğer ülkelerdeki firmalar satışa konu ürünlerinin karbon emisyonlarını belirlenen kriterlere göre hesaplayacak.

Karbon emisyon hesaplamalarını gerçekleştirmek firmaların kendi sorumluluğunda olacak. Firmalar, akredite olmuş platformlardan ve sürdürülebilirlik çevre danışmanlığı hizmeti alarak bu gereklilikleri yerine getirebilecek.

Sektörlerde uyum çabası

Semtrio Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Danışmanlığı Genel Müdürü Bekir Çetin, AA muhabirine, ihracatçı firmaların Yeşil Mutabakat'a ilişkin düzenlemelerin ticaretlerine finansal olarak nasıl yansıyacağını ve neler yapmaları gerektiğini araştırmaya başladığını söyledi.

İş stratejisini Yeşil Mutabakat'a uygun hale getirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteyen firmalardan yoğun talep aldıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Firmaların birinci önceliği Yeşil Mutabakat'ın finansal etkilerini öngörebilmek için kurumsal karbon ayak izlerini hesaplamak oluyor. Karbon ayak izi hesaplaması için sadece bize başvuran firma sayısı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200'den fazla artış gösterdi. Yeşil Mutabakat genelgesinin açıklanmasıyla sektörlerin ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz."

Çetin, firmaların karbon azaltımı hedeflerini gerçekleştirebilmek için kendi içlerinde enerji verimlilik çalışmaları yaparak süreç iyileştirmelerine gittiğini ve tamamen yenilenebilir enerjiye geçerek mutabakat kapsamında emisyonlarını da azaltabildiğini bildirdi.