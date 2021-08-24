Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİhracatçı firmalarda 'Yeşil Mutabakat' seferberliği
HaberlerUzmanpara Haberleri İhracatçı firmalarda 'Yeşil Mutabakat' seferberliği

İhracatçı firmalarda 'Yeşil Mutabakat' seferberliği

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan Türk firmaları, iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere çevreci hassasiyetlerle oluşturulan "Yeşil Mutabakat" kapsamında getirilen kuralların işlerini sekteye uğratmaması için uyum seferberliğine odaklandı.

24.08.2021 - 12:12 | | AA
İhracatçı firmalarda 'Yeşil Mutabakat' seferberliği

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Yeşil Mutabakat kapsamında AB ülkelerindeki ithalatçılar, satın alacakları ürünlere ilişkin karbon emisyon verilerini de üreticilerden talep edecek.

Bu durumda, Türkiye ve AB'ye ihracat gerçekleştiren diğer ülkelerdeki firmalar satışa konu ürünlerinin karbon emisyonlarını belirlenen kriterlere göre hesaplayacak.

Karbon emisyon hesaplamalarını gerçekleştirmek firmaların kendi sorumluluğunda olacak. Firmalar, akredite olmuş platformlardan ve sürdürülebilirlik çevre danışmanlığı hizmeti alarak bu gereklilikleri yerine getirebilecek.

Sektörlerde uyum çabası

Semtrio Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Danışmanlığı Genel Müdürü Bekir Çetin, AA muhabirine, ihracatçı firmaların Yeşil Mutabakat'a ilişkin düzenlemelerin ticaretlerine finansal olarak nasıl yansıyacağını ve neler yapmaları gerektiğini araştırmaya başladığını söyledi.

İş stratejisini Yeşil Mutabakat'a uygun hale getirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteyen firmalardan yoğun talep aldıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Firmaların birinci önceliği Yeşil Mutabakat'ın finansal etkilerini öngörebilmek için kurumsal karbon ayak izlerini hesaplamak oluyor. Karbon ayak izi hesaplaması için sadece bize başvuran firma sayısı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200'den fazla artış gösterdi. Yeşil Mutabakat genelgesinin açıklanmasıyla sektörlerin ilgisinin daha da artmasını bekliyoruz."

Çetin, firmaların karbon azaltımı hedeflerini gerçekleştirebilmek için kendi içlerinde enerji verimlilik çalışmaları yaparak süreç iyileştirmelerine gittiğini ve tamamen yenilenebilir enerjiye geçerek mutabakat kapsamında emisyonlarını da azaltabildiğini bildirdi.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Hızla yükseliyor! Geçen yıla göre yüzde 34 arttı

    Hızla yükseliyor! Geçen yıla göre yüzde 34 arttı

    Öldürüp bir de fotoğraf çektirdiler! 28 bin 491 bin TL ceza...

    Öldürüp bir de fotoğraf çektirdiler! 28 bin 491 bin TL ceza...

    Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

    Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öldürüp bir de fotoğraf çektirdiler! 28 bin 491 bin TL ceza...

    Öldürüp bir de fotoğraf çektirdiler! 28 bin 491 bin TL ceza...

    Sıradaki Haber
    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    Sıradaki Haber
    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Sıradaki Haber
    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

    Sıradaki Haber