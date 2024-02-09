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Uzmanpara'İhracatçılarımızın kredi maliyetleri düşecek'
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'İhracatçılarımızın kredi maliyetleri düşecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türk Eximbank'ın sermayesinin artırılacağını söyledi.

09.02.2024 - 11:49 |
'İhracatçılarımızın kredi maliyetleri düşecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

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"İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz. İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir."

İhracatçılarımızın kredi maliyetleri düşecek

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