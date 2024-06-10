İhracatta İstanbul birinci sırada yer aldı

Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralamasını belirledi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul %14,1 artış ve 5 milyar 642 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli %15,7 artış ve 2 milyar 851 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir ise %15,5 artış ve 2 milyar 214 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa %11,1 artış ve 1 milyar 707 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise %0,9 azalış ve 1 milyar 146 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla İstanbul 699 milyon dolarla birinci il, Kocaeli 386 milyon dolarla ikinci il, İzmir 297 milyon dolarla üçüncü il, Mersin 214 milyon dolarla dördüncü il, Bursa ise 171 milyon dolarla beşinci il konumunda oldu.

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2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 ilde ihracat arttı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.