İhracatta yeni rekor

Ticaret Bakanlığı, 2023 Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına ve yaşanan deprem felaketlerine rağmen, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında oldukça dayanıklı seyrettiği belirtilerek, "2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinde, depremin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu büyüme ile Türkiye 2023 yılı ilk çeyrekte Endonezya, Çin ve Hindistan'ın ardından G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomi olmuştur" denildi.

"TÜRKİYE, HİZMET İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE"

Olumlu büyüme performansının etkilerinin diğer makro göstergelerde de açıkça görüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:

"İstihdamda 2023 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 milyon kişi artış gerçekleşmesi bu güçlü seyri destekler niteliktedir. Deprem felaketlerinin yaşandığı şubat ayında, aylık bazda yüzde 5,9 oranında azalan sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) hızlı bir şekilde toparlanarak mart ayında yüzde 5,5 oranında artış göstermiştir. Mayıs ayında 51,5 olarak gerçekleşen Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üst üste beşinci ay eşik değerin üzerinde kayıtlara geçmiştir. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı mayıs ayında (mevsim etkilerinden arındırılmış) yüzde 76,3 ile 2023 yılının en yüksek değerini almıştır. Tüketici Güven Endeksi (mevsim etkisinden arındırılmış), mayıs ayında yüzde 4 oranında artarak son 58 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini almış ve 2021 Eylül ayındaki 103,7 değeri ile birlikte son 62 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. OECD verilerine göre, hizmet ihracatımız 2023 yılı ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,1 oranında artmıştır. Bu oran ile, verisi açıklanan G-20 ülkeleri (13 ülke) içinde Türkiye hizmet ihracatını en fazla artıran ülke olmuştur."

"İTHALAT YÜZDE 16 ARTTI"

Tüm bu verilerin, yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği kaydedilerek, "Deprem felaketinin, üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen, 2023 yılı mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracat ile tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılı mayıs ayında ithalatımız ise yüzde 16 oranında artarak 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 oranında azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde, ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114,1 oranında artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113,6 artışla 2,9 milyar dolar; makine ithalatı ise yüzde 51,1 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN MUŞ'TAN DEĞERLENDİRME

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi.