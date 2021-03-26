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Uzmanpara'İklim değişikliği istikrar için ağır bir tehdit'
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'İklim değişikliği istikrar için ağır bir tehdit'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin istikrar için ağır bir tehdit oluşturduğu görüşünü bir kez daha tekrarladı.

26.03.2021 - 14:14 | | Foreks
'İklim değişikliği istikrar için ağır bir tehdit'

Avrupa Parlamentosu'nda üyelerine mektup gönderen Lagarde, "İklim değişikliği ekonomimizi, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için orta ve uzun vadede ağır tehdit oluşturabilecek şekilde etkileyebilir" dedi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu üyelerini iklim değişikliğinin büyük ve geri dönülmez sonuçları ile karşı karşıya kalmadan harekete geçmeye çağırdı.

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