'İklim değişikliği istikrar için ağır bir tehdit'

Avrupa Parlamentosu'nda üyelerine mektup gönderen Lagarde, "İklim değişikliği ekonomimizi, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için orta ve uzun vadede ağır tehdit oluşturabilecek şekilde etkileyebilir" dedi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu üyelerini iklim değişikliğinin büyük ve geri dönülmez sonuçları ile karşı karşıya kalmadan harekete geçmeye çağırdı.