İklim değişikliği stres testi sonuçları açıklandı

ECB'den yapılan açıklamaya göre testler sorunların ele alınmaması halinde şirketlerin ve bankaların durumdan önemli oranda etkileneceğini gösterdi.

Şirketlerin ve bankaların yeşil enerji konusunda erken adımlar atmasının yararlarının görüldüğüne dikkat çeken ECB, iklim değişikliği etkilerinin 4 milyon küresel şirket ve 1600 Euro Bölgesi bankası ölçeğinde ele alındığını aktardı.

Testlere ilişkin rapora göre Euro Bölgesi'nde iklim değişikliği riskleri özellikle bazı sektörlerde ve bölgelerde yoğunlaşıyor.

Riskli bölgelerde yer alan şirketlerin sık sık doğal felaketler nedeniyle kredi değerliliğini yitirmeleri ihtimali görülüyor.