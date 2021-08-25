Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'İklim değişikliğine karşı önlem alınmalı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'İklim değişikliğine karşı önlem alınmalı'

'İklim değişikliğine karşı önlem alınmalı'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.

25.08.2021 - 17:08 | | AA
'İklim değişikliğine karşı önlem alınmalı'

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı "Avrupa Yaz Kursları" adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir." dedi.

Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, "kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini" savundu.

İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda "ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği" uyarısında bulundu.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

ABD kararı duyurdu! Tüm ordu için zorunlu oldu

ABD kararı duyurdu! Tüm ordu için zorunlu oldu

Yer: Taksim! Polis müşteri kılığına girdi! Cezadan kaçamadılar

Yer: Taksim! Polis müşteri kılığına girdi! Cezadan kaçamadılar

Son dakika: Bakan bizzat duyurdu! 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

Son dakika: Bakan bizzat duyurdu! 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Sıradaki Haber
Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Sıradaki Haber
300 kat daha fazla viral yüke sahip

300 kat daha fazla viral yüke sahip

Sıradaki Haber
SON DAKİKA: 25 Ağustos korona tablosu açıklandı! Bugünkü vaka ve ölü sayısında son durum

SON DAKİKA: 25 Ağustos korona tablosu açıklandı! Bugünkü vaka ve ölü sayısında son durum

Sıradaki Haber