'İlk çeyrekte daralma muhtemel'

ECB Baş Ekonomisti Philip R. Lane, Euro Bölgesi ekonomisinde yılın ilk çeyrek döneminde daralma görülmesi ihtimalinin görülmemesi ihtimalinden fazla olduğunu söyledi.

Lane, ekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğinin altını çizerken devam eden kapanma tedbirlerinin yılın ikinci yarısında ekonomik aktiviteyi etkileme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Enflasyonda yaşanan volatilitenin pandemi şokundan kaynaklandığını da söyleyen ekonomist, şokun enflasyon görünümünü etkilemeye devam ettiğinin de altını çizdi. Enflasyonda dinamiklerinde kalıcı değişim için bir neden görmediğini aktardı.