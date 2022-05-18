'İlk faiz artırımı bu yaz gerçekleşebilir'

Olli Rehn, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin çoğunun enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasından kaçınılması için gösterge faizini çabuk şekilde negatif bölgeden yukarı çıkarılması görüşünde olduklarını söyledi.

"Benim görüşüme göre politika faizlerinin göreceli olarak hızlı bir şekilde negatif bölgeden çıkarılması ve para politikasını kademeli şekilde normalleştirmeye devam etmemiz gerekli" diye konuşan Rehn, 10 yıldan uzun süre sonra yapılacak ilk faiz artırımının bu yaz gerçekleşmesini beklediğini de vurguladı.

"Enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasına imkan vermemek gerektiğinin bilincinde olmalıyız" diye konuşan Rehn, ücret enflasyonunun hızının şu anda para politikasının rotasını belirlemede en önemli faktör olduğunu belirtti.