'İlkbaharda faiz indirimi olacak'

BFM Business radyosuna verdiği demeçte, ilk faiz indirimine işaret eden genel risk değerlendirmesi üzerinde geniş bir fikir birliği olmasına rağmen, kesin zamanlamanın politika yapıcılar arasında hala "küçük bir sorun" olduğunu söyledi.

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ECB Başkanı Christine Lagarde perşembe günü yaptığı açıklamada, uzun zamandır beklenen faiz indiriminin nisan ayından ziyade merkez bankasının haziran toplantısında gerçekleşmesinin daha olası olduğunu güçlü bir şekilde ima etti.