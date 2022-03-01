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İlker Aycı CEO'luk teklifini reddetti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk teklifini reddettiğini açıkladı.

01.03.2022 - 10:25 | | DHA
İlker Aycı CEO'luk teklifini reddetti

Air India'nın CEO'luk görevi teklifini reddetmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan İlker Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu.

Aycı yaptığı yazılı açıklamada "Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak bu tartışma sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim. Air India'yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group'un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group'un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım. Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin, Türkiye'nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

 

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