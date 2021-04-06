Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaIMF, 28 ülkeye borç yardımını uzattı
HaberlerUzmanpara Haberleri IMF, 28 ülkeye borç yardımını uzattı
ABONE OL

IMF, 28 ülkeye borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 15 Ekim 2021'e kadar uzattı.

06.04.2021 - 06:56 | | AA
IMF, 28 ülkeye borç yardımını uzattı

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Kurulu'nun, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımında 6 ay daha uzatmaya gittiği bildirildi.

Söz konusu ülkeler için borç servisinin hafifletilmesi amacıyla 13 Nisan 2020 ve 2 Ekim 2020'de sağlanan yardımların ardından 3'üncü hibenin onaylandığına işaret edilen açıklamada, tahmini 238 milyon dolarlık borç servisi yardımının 15 Ekim'e kadar sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, CCRT'deki kaynaklara bağlı olarak borç servisi yardımının 16 Ekim'den 13 Nisan 2022'ye kadar uzatılabileceğinin de sinyali verildi.

IMF'nin açıklamasında, şimdiye kadar AB, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Norveç, Singapur, Çin Meksika, Filipinler, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin yaklaşık 774 milyon dolarlık destek sağlamayı taahhüt ettiği aktarıldı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Mart 2020'de CCRT için yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kaynak yaratılması için girişim başlatmıştı.

Öte yandan, IMF'den yapılan bir diğer açıklamada da AB'nin CCRT'ye yaklaşık 199 milyon dolarlık katkıda bulunduğu kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı

THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı

Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Sıradaki Haber
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Sıradaki Haber
Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Sıradaki Haber
Canan Ergüder kansere yakalandı! Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder kiminle evli?

Sıradaki Haber