IMF Başkanı Georgieva görevini uzatmak istiyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın ikinci bir beş yıllık dönem için görev yapmakla ilgilendiğini ve üye ülkeler arasında yeterli desteği sağlamaya hazır olduğu bildirildi. Georgieva'nın görev süresi 30 Eylül'de sona erecek.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Sao Paulo'daki 20'ler Grubu finans toplantıları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Georgieva'nın kuruma liderlik ederek "harika bir iş" çıkardığını ve Fransa'nın kendisini ikinci bir dönem için destekleyeceğini ifade etmişti.



Le Maire'in desteği, tüm Avrupa Birliği üyelerinin kabul etmesi gerekse de Avrupa ülkelerinin geleneksel olarak IMF'in başına bir aday gösterdiği göz önüne alındığında kritik önem taşıyordu. Nihai karar IMF İcra Kurulu tarafından verilecek.