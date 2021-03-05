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05.03.2021 - 07:57 | | Foreks

IMF Başkanı Georgieva, Yellen ile görüşecek

IMF Başkanı Christina Georgieva ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirecek.

IMF Başkanı Georgieva, Yellen ile görüşecek
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Pazartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak görüşmenin 45 dakika sürmesi planlandı.

IMF açıklamasına göre, Georgieva ve Yellen ekonomi ve finans dünyasında cinsiyet eşitliğini, kendi kariyer yolculuklarını, karşılaşılan zorlukları ve rol modellerini ele alacaklar. Yaşanan krizin kadınlara olan etkisini de değerlendirecekler.

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