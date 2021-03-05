IMF Başkanı Georgieva, Yellen ile görüşecek

Pazartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak görüşmenin 45 dakika sürmesi planlandı.

IMF açıklamasına göre, Georgieva ve Yellen ekonomi ve finans dünyasında cinsiyet eşitliğini, kendi kariyer yolculuklarını, karşılaşılan zorlukları ve rol modellerini ele alacaklar. Yaşanan krizin kadınlara olan etkisini de değerlendirecekler.