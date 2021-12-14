Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaIMF, BoE'yi enflasyona karşı uyardı
HaberlerUzmanpara Haberleri IMF, BoE'yi enflasyona karşı uyardı

IMF, BoE'yi enflasyona karşı uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'de gelecek sene 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,5'e çıkması beklenen enflasyona karşı İngiltere Merkez Bankası'nı (BoE) uyardı. IMF, BoE'nin artan fiyat baskılarına karşı eylemsiz kalmayı tercih etmesinin enflasyonun bu beklentileri yakalamasına yol açacağını belirtti.

14.12.2021 - 15:27 |
IMF, BoE'yi enflasyona karşı uyardı

İngiltere ekonomisine yönelik yıllık gözden geçirme raporunu yayımlayan IMF, İngiliz ekonomisinin COVID-19 salgınından beklentilerden daha güçlü toparlandığını, bununla birlikte Omicron varyantının gelecek 3 ayda "ılımlı bir yavaşlamaya" neden olmasının mümkün olduğunu da vurguladı.

"Para politikası oynaklığın yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor, ancak zorlu seçimler ile karşı karşıya kalınabilir" açıklamasını yapan IMF, "Eylemsizlikten kaçınılmak önemli. Potansiyel olarak daha sık politika hareketleri için piyasa zeminini hazırlamak gerekli" dedi.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,8 olarak koruyan IMF, 2022 tahminini de yüzde 5 olarak tekrarladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, IMF raporunun mevcut kamu harcama planlarına bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Erkek modasında trendleri takip edin!
İtalya’yla dostluk pekişti

İtalya’yla dostluk pekişti

Radisson’da yılbaşı eğlencesine davet!

Radisson’da yılbaşı eğlencesine davet!