IMF, BoE'yi enflasyona karşı uyardı

İngiltere ekonomisine yönelik yıllık gözden geçirme raporunu yayımlayan IMF, İngiliz ekonomisinin COVID-19 salgınından beklentilerden daha güçlü toparlandığını, bununla birlikte Omicron varyantının gelecek 3 ayda "ılımlı bir yavaşlamaya" neden olmasının mümkün olduğunu da vurguladı.

"Para politikası oynaklığın yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor, ancak zorlu seçimler ile karşı karşıya kalınabilir" açıklamasını yapan IMF, "Eylemsizlikten kaçınılmak önemli. Potansiyel olarak daha sık politika hareketleri için piyasa zeminini hazırlamak gerekli" dedi.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,8 olarak koruyan IMF, 2022 tahminini de yüzde 5 olarak tekrarladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, IMF raporunun mevcut kamu harcama planlarına bağlı kalması gerektiğini ifade etti.