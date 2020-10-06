CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı
06.10.2020 - 07:46 | | AA

IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı
ABONE OL

IMF'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 Ekim'de hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Okullar ne zaman açılacak son dakika açıklamaları

12 Ekim'de hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Okullar ne zaman açılacak son dakika açıklamaları

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

İdlib’de cepheler hareketlendi

İdlib’de cepheler hareketlendi

Sıradaki Haber