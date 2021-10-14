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'IMF ile anlaşma yapmak istiyoruz'

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Şartlar izin verir vermez IMF ile bir anlaşma yapmak istiyoruz." dedi.

14.10.2021 - 08:20 |
'IMF ile anlaşma yapmak istiyoruz'

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, şartlar imkan verir vermez IMF ile yeni bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

Fernandez, "IMF ile doğru şartlar ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istiyoruz" diye konuştu.

Arjantin Maliye Bakanı Martin Guzman, salı günü IMF Başkanı Georgieva ile görüşmüş ve taraflar güvenilir bir IMF programı oluşturulması için birlikte çalışmak konusunda anlaşmaya varmışlardı.

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