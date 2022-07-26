IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Küresel ekonomi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye indiren IMF, 2023 yılı için büyüme tahminini de yüzde 3,6'dan yüzde 2,9'a düşürdü.

Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,5'e çeken IMF, 2023 beklentisini de yüzde 2,4'ten yüzde 1,4 seviyesine indirdi.

ABD ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e çeken IMF, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya indirdi. İngiltere ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye çekildi.

ABD ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çeken IMF, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini de yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye indirdi. İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

Gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya ve 2023 yılı tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 3,9'a indirilirken, Çin için 2022 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e düşürülmesi bu revizyonda etkili oldu. IMF, Çin ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 5,1'den yüzde 4.6'ya düşürdü.

Gelişmekte ve kalkınmakta olan Asya için yüzde 5,4 ve yüzde 5,6 olan 2022-2023 yılı büyüme tahminleri yüzde 4,6 ve yüzde 5'e revize edildi.