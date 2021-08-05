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UzmanparaIMF, Lübnan'a 860 milyon dolar tahsis edecek
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IMF, Lübnan'a 860 milyon dolar tahsis edecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Lübnan'ın tükenmiş rezervlerini güçlendirmek ve halkın birçok acil ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla ülkeye 860 milyon dolar değerinde özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden tahsis edileceğini duyurdu.

05.08.2021 - 07:22 | | AA
IMF, Lübnan'a 860 milyon dolar tahsis edecek

Georgieva, Beyrut'taki patlamanın 1'inci yılında Lübnan'a destek için BM ve Fransa tarafından düzenlenen uluslararası konferansta konuştu.

Lübnan halkının yaşam koşullarında dramatik bir bozulma gördüklerini belirten Georgieva, ülke ekonomisinin 2017'den bu yana neredeyse üçte bir oranında küçüldüğünü, bu yıl ve gelecek yıl daha da daralmasının beklendiğini kaydetti.

Georgieva, Lübnan ekonomisi için daha uzun vadeli dönüşümün önemini vurgulayarak, IMF'nin 2 Ağustos'ta onayladığı 650 milyar dolarlık yeni SDR tahsisinden Lübnan'a ülkenin rezervlerinin güçlendirilmesi ve halkın birçok acil ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olunması için 860 milyon dolar ayrılacağını aktardı.

SDR'lerin sorumlu ve akıllıca kullanılmasının zorunlu olduğunun altını çizen Gerogieva, ancak bu durumun böylesine zor durumdaki bir ülke olan Lübnan için çok daha kritik olduğunu ifade etti.

Georgieva, "Bu değerli bir kaynaktır. Ülkenin ve halkının azami yararı için kullanılmalıdır. SDR'lerin nasıl kullanılacağı elbette bağımsız bir karardır, ancak bu iyi bir karar olmalıdır. Lübnan halkının bu SDR'lerin kendileri için nasıl kullanılacağını bilmeye hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'ın yeni SDR tahsisinin dağıtımının şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olmak için fonun uluslararası ve yerel ortaklarına çağrıda bulunan Georgieva, "Ancak SDR'ler Lübnan'ın uzun vadeli yapısal, sistemik sorunlarını çözmeyecek. Bunun için neye ihtiyacımız var? Lübnan'ın sekteye uğramış ekonomisini reforme etme ve canlandırma yetkisine sahip bir hükümete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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