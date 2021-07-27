IMF, Tunus'a yardıma hazır

IMF Sözcüsü, Tunus'un COVID-19 krizinin etkileri ile başa çıkmasına yardım etmeyi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Sözcü, IMF'nin Tunus'un istihdam yaratmayı ve kamu finansmanını sürdürülebilir bir yola sokmayı başararak bir programa destek vereceğini vurguladı.

Tunus'un olağanüstü sosyo-ekonomik baskı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken IMF Sözcüsü, "Tunus'u ve insanlarını COVID-19 krizinin etkileri ile başa çıkmalarında desteklemeye hazır olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.