IMF'den Evergrande açıklaması

IMF, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'a ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ve Çin'in Evergrande'nin problemlerinin sistemsel bir krize dönüşmesinden kaçınmak için araçlara sahip olduğunu bildirdi.

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath yaptığı değerlendirmede, gayrimenkul sektörünün Çin ekonomisinin büyük bir parçası olduğunu ve Evergrande'nin temerrüde düşmesi halinde bunun Çin'in ekonomik aktivitesine ve finansal istikrarına etkileri olacağını vurguladı.

"Çin'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." diye konuşan Gopinath, yüksek kaldıraçlı gayrimenkul sektörünü düzeltmek için gözetim, denetim reformlarına ihtiyaç olduğuna inandıklarını da belirtti. Bununla birlikte Gopinath, "Çin'in yaşanan problemin sistemsel bir krize dönüşmesini engellemek için araçları ve politika hareket alanı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.