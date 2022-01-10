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IMF'den Fed açıklaması

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada "Gelişmekte olan ekonomiler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına hazırlanmalı" denildi.

10.01.2022 - 08:21 |
IMF'den Fed açıklaması

IMF, gelişmekte olan ekonomilerin ABD'nin faiz artırımlarına hazırlanmaları gerektiğini belirtti. IMF, Fed'in beklenenden hızlı hareket etmesinin sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

IMF bugün yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinde güçlü büyümenin devam etmesini beklediğini ve enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlamasının büyük olasılık olduğunu da belirtti.

Fed'in para politikasını kademeli şekilde ve piyasalar ile iyi bir iletişim içinde sıkılaştırması halinde bunun gelişmekte olan piyasalara büyük olasılıkla arz etkisinin olacağını savunan IMF, yabancı talebinin artan finansal maliyetlerin etkisini telafi edeceğini öngördü.

Ancak IMF, ABD'de genele yaygın ücret enflasyonunun ortaya çıkması veya arz darboğazlarının fiyatların öngörülenin üzerinde artmasına yol açması, beklentilerden daha hızlı enflasyonun yaşanması durumunda Fed'in daha hızlı faiz artırımına gitmesinin tetikleneceği uyarısında bulundu.

IMF'den yapılan değerlendirmede "Gelişmekte olan ekonomiler ekonomik türbülansta artış olasılığına hazırlanmalılar. Beklentilerden hızlı Fed faiz artırımları finansal piyasaları sarsabilir ve küresel olarak finansal şartları sıkılaştırabilir. Bu gelişmeler ile birlikte ABD'de talebin ve ticaretin yavaşlaması gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve para birimlerinin değer kaybetmesine yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

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