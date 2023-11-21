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'İnatçı enflasyon Fed'i zorlayacak'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin inatçı enflasyonun ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faizi uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağını söyledi.

21.11.2023 - 09:43 | | Foreks Haber
'İnatçı enflasyon Fed'i zorlayacak'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun muhtemelen "inatçı" kalacağını ve Fed'i yatırımcıların beklediğinden daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutmaya zorlayacağını söyledi.

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Fox Business'a konuşan Barkin, "Enflasyonun inatçı olduğunu görüyorum ve bu da benim için faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını gerektiriyor" dedi.

Barkin, iş dünyasından kişilerle yaptığı görüşmelerde iş dünyası temsilcilerinin yarısının kendisine "fiyatları Covid-19 öncesi seviyelerden daha yüksek tuttuklarını" söylediklerini de ifade etti.

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