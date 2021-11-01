İngiliz bankada üst düzey değişiklik

Barclays'den yapılan açıklamaya göre Staley, Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik soruşturma nedeniyle istifa etti. Yeni CEO C. S. Venkatakrishnan 1 Kasım itibarıyla göreve başladı.

İstifa eden Staley, 2,4 milyon GBP maaş ve 120 bin GBP/yıl emekli maaşı almaya devam edecek.

Venkatakrishnan'ın maaşı 2,7 milyon GBP tutarında nakit ve hisse olarak belirlendi.