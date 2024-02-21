'İngiliz işletmeleri bu yıl daha iyimser'

Ocak ayında son 8 ayın en hızlı büyümesini kaydeden ve yakından takip edilen satın alma yöneticileri endeksi (PMI) rakamlarıyla benzerlik gösteren bulgular 4-15 Ocak tarihleri arasında 1.500 işletmeyle yapılan bir ankete dayanıyor.

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BCG Büyüme Merkezi Direktörü Raoul Ruparel, "İngiltere'deki iş dünyası liderleri arasında iyimserliğin arttığına dair işaretler görüyoruz. İş dünyası liderleri büyük ölçüde çalışan sayılarını korumayı ya da artırmayı beklerken, yarısından fazlası bu yıl fiyatları %6'dan fazla artırmayı planlıyor" dedi.

Anket, iş dünyası liderlerinin %47'sinin ekonomik büyümenin yıl sonunda daha iyi olacağını düşündüğünü gösterdi. Bu oran geçen yıl %37 olmuştu.

Her beş işletmeden dördü, gelecek yılki beklentileri konusunda kendinden emin. İşletmelerin yarısı önümüzdeki 12 ay içinde ktrlarının artmasını bekliyor.

İşletmelerin en büyük endişesi, firmaların %41'ini ilgilendiren yüksek enerji fiyatları olurken, bunu %36 ile yavaşlayan ekonomi takip etti.