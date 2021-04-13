İngiliz perakende sektörü toparlanmaya çalışıyor

İngiliz Perakende Konsorsiyumu’nun (BRC) verilerine göre, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle perakende mağazaları bu zamana kadar yaklaşık 30 milyar sterlin seviyesinde satış kaybı yaşadı.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi (CRR) verilerine göre sadece 2020 yılında perakende sektöründe çalışan 176,7 bin kişi işini kaybetti.

PricewaterhouseCoopers’ın (pwc) verilerine göre ise İngiltere genelinde 2020 yılında salgın önlemleri nedeniyle 17 bin 542 mağaza bir daha açılmamak üzere kapandı.

Mağazaların 12 Nisan itibarıyla yeniden açılmasını değerlendiren BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, “Perakendeciler müşterilerine yeniden kapılarını açtığı için heyecanlı. Mağazalarda Kovid-19 önlemlerinin uygulanabilmesi için yüzlerce milyonluk harcama yapıldı. Haftalardır mağazaların yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok sayıda ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri 2020 yılında iflas bayrağını çekti.

Öte yandan salgında, hiç fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

İngiltere’nin önde gelen online perakende giyim şirketi Asos, satışlarını son 6 ayda yüzde 24 artırırken karını 30,1 milyon sterlinden 106,4 milyon sterline çıkardı.

Asos yakın zamanda iflas eden Arcadia Group’a ait TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 395 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

Mağazalar kapılarını yeniden açtı

İngiltere'de salgınla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından 12 Nisan itibarıyla yeniden hizmete girdi.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilere servis yapmasına izin verildi.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları da faaliyet göstermeye başladı.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlarken, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesine de izin verildi. Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına da izin verilmiş oldu.

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

İngiltere’de 11 Nisan 2021 itibarıyla son 24 saatte bin 730 yeni vaka görülürken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, ülkede 12 Nisan 2021 itibarıyla, 32 milyon 121 bin kişinin ilk doz, 7 milyon 466 bin kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşıları yapıldı.