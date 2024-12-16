'İngiltere enflasyonu yüksek olmayabilir'

Tüketici fiyatları endeksi, enerji faturalarının etkisiyle Ekim ayında %1,7'den %2,3'e yükseldi. Bloomberg'in tahmincilerle yaptığı ankete göre Çarşamba günü açıklanacak Kasım ayı verilerinin de %2.6'ya yükselmesi bekleniyor.

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Ancak Cardiff Üniversitesi'nden ekonomistler Huw Dixon ve Aftab Chowdhury, enerji maliyetlerine ilişkin verilerin ağırlıklandırılmasındaki zaman gecikmelerinin rakamları etkilediğini söyledi.

Akademisyenler yaptıkları bir çalışmada, enflasyonun Ekim 2022'de %11,5 ile zirve yaptığını ve bu oranın o zamanki resmi rakam olan %11,1'den daha yüksek olduğunu hesapladılar. Akademisyenler, hayat pahalılığı krizi sırasında belirli noktalarda gerçek enflasyon seviyesinin resmi tahminlerin tam yüzde puan üzerinde olduğunu belirtti.

Dixon'a göre, 2024 enflasyon verileri enerji harcamalarının arttığı 2022 harcama alışkanlıklarına göre ağırlıklandırıldığı için şimdi bunun tersi gerçekleşiyor olabilir.