İngiltere kısa vadeli borçlanmaya yöneliyor

İngiltere Borç Yönetim Ofisi Başkanı Jessica Pulay, Financial Times'a verdiği demeçte kurumsal yatırımcılardan gelen talebin azalması nedeniyle kurumun, ülkeyi büyük küresel tahvil piyasaları arasında aykırı bir konuma getiren uzun vadeli borçlanmaya olan bağımlılığını yumuşattığını söyledi.

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Birleşik Krallık'ın tüm borç stokunun ortalama vadesi 14 yıl iken, RBC Capital Markets analistleri bu yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında ihraç edilecek olan tahvillerin ortalama vadesinin dokuz yıl civarında olacağını tahmin ediyor.

Pulay, "Bu yıl göreceli oranlarda uzun vadeli devlet tahvillerinden kısa vadeli borçlara doğru önemli bir kayma oldu" dedi.