İngiltere Merkez Bankası devlet tahvili sattı

BoE dün düzenlediği ihale ile 649,9 milyar sterlin tutarında devlet tahvili sattı. İhaleye 1,95 milyar sterlin talep geldi.

Bu yıl dördüncü kez ihale düzenleyen ve 7-20 yıl vadeli tahvilleri satan BoE, orta vadeli tahvillerin satılacağı 5'inci ihaleyi 6 Mart'ta yapacak.

BoE, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 3,25 milyar sterlin tutarında satış yapmayı hedefliyordu.