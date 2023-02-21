İngiltere Merkez Bankası devlet tahvili sattı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) parasal genişleme programı çerçevesinde almış olduğu tahvilleri elden çıkarmaya devam ediyor.
21.02.2023 - 09:36 |
BoE dün düzenlediği ihale ile 649,9 milyar sterlin tutarında devlet tahvili sattı. İhaleye 1,95 milyar sterlin talep geldi.
Bu yıl dördüncü kez ihale düzenleyen ve 7-20 yıl vadeli tahvilleri satan BoE, orta vadeli tahvillerin satılacağı 5'inci ihaleyi 6 Mart'ta yapacak.
BoE, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 3,25 milyar sterlin tutarında satış yapmayı hedefliyordu.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz