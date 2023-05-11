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İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını 25 baz puan artırdı.

11.05.2023 - 15:16 |
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını piyasaların beklentisine paralel olarak 25 baz puan artırarak 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

Son 12 toplantıdır artırılan faiz oranı yüzde 4,50 oldu.

BoE faiz kararı ile birlikte yayınladığı tahminlerde enflasyonun şubat ayında öngörülenden daha yavaş düşeceğini de ortaya koydu.

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