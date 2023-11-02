İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini yüzde 5.25 seviyesinde sabit tuttu.

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Piyasalarda beklenti de faizin değiştirilmemesi yönündeydi.

Banka, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2 hedefine dönmesini bekliyor. Yapılan açıklamada, "Yüksek enflasyonun daha ısrarcı, kalıcı olduğu işaretleri gelir ise daha fazla faiz artırımı gerekli olur" denildi.