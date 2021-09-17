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İngiltere'de enflasyon bekleyişleri belli oldu

İngiltere Merkez Bankası'nın çeyrek dönemlerle yaptığı ve kamuoyunun enflasyon eğilimlerini ölçtüğü anket, enflasyon bekleyişlerinin yükseldiğini gösterdi.

17.09.2021 - 12:16 |
İngiltere'de enflasyon bekleyişleri belli oldu

10-16 Ağustos tarihlerinde yapılan anketin bugün açıklanan sonuçlarına göre, mayıs ayındaki ankette yüzde 2,4 olan 12 ay sonrasının enflasyonuna ilişkin medyan beklenti yüzde 2,7'ye yükseldi. 12 ayın enflasyonuna yönelik medyan beklenti de yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıktı.

İngilizlerin uzun vadeli enflasyona ilişkin medyan beklentileri de mayıs ayında yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseldi.

Ağustos ayında ankete katılanların yüzde 42'si ortaya konan enflasyon hedefini doğru buldular. Ancak mayıs ayında bu oran yüzde 45 olmuştu.

Enflasyon hedefini çok düşük veya çok yüksek bulanların oranı da sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 29 oldu.

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