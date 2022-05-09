'İngiltere'de enflasyon krizi yıllarca sürebilir'

BoE eski Baş Ekonomisti Haldane ülkedeki enflasyon krizinin 2024 yılına kadar devam edebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Geçen sene fiyat artışlarının pandemi sonrasında da devam edebileceği uyarısını yapan ilk isimlerden biri olan Haldane verdiği bir mülakatta enflasyondaki yükselişin en kötü varsayımından daha kötü olduğunu belirtti ve BoE'yi hızlıca harekete geçemediği için eleştirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre 2021 yılında BoE'den ayrılan ve Royal Society of Arts CEO'su olarak görev yapan Haldane, 1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonda çift haneli rakamlar beklendiğini belirterek "Enflasyonun bir süre kalıcı olacağından endişeliyim. Bu birkaç ayda bitecek bir süreç değil. Aylar değil, yıllarca sürebilir. Enflasyonda yüksek seyir gelecek sene, hatta bir sonraki yıl da görülebilir" şeklinde konuştu.

İngiltere Merkez Bankası da enflasyonun ekim ayında yüzde 10'u aşabileceği uyarısını yapmıştı. BoE pandemi sonrası faiz artıran ilk büyük merkez bankası oldu ve 4 toplantıda üst üste faiz artırımına gitti.