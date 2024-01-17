İngiltere’de enflasyon yükseldi
İngiltere’de aralıkta enflasyon aylık ve yıllık bazda yükseliş gösterdi.
17.01.2024 - 10:19 | | UZMANPARA
İngiltere’de aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık yüzde 4 artış gösterdi. Piyasalarda yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 3.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
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Kasımda yıllık tüketici fiyatları yüzde 3.9 oranında gerçekleşmişti.
Aralıkta aylık enflasyon yüzde 0.4 oranında yükseldi. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0.2 oranında düşüş göstermişti.