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İngiltere'de işsizlik beklentilerin altında kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin işsizlik oranının daha önce tahmin edilenden düşük olduğunu ortaya koydu.

05.02.2024 - 12:05 | | Foreks Haber
İngiltere'de işsizlik beklentilerin altında kaldı

ONS tarafından açıklanan yeni veriler kasım ayına kadarki üç aylık dönemde işsizlik oranının %3,9 olduğunu gösterdi. Böylece ONS'un geçen ay geçici ve deneysel olarak verdiği %4,2'lik orana kıyasla daha düşük bir işsizlik oranı ortaya çıktı.

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ONS, İngiltere'nin işsiz ve iş aramayan insanlara yönelik ölçümünün de kasımda sona eren 3 ayda %20,8'den %21,9'a yükseldiğini açıkladı. 

Yeniden ağırlıklandırılmış istihdam oranı, deneysel serideki %75.8'e karşılık yeni verilerde %75 olarak tahmin edildi. 

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