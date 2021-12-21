İngiltere'de kamu borcu 58 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de kamu borçlanması kasım ayında beklentilerin üzerine çıktı. Devlet bankaları hariç tutulduğunda kamu sektörü kasım ayında 17,4 milyar sterlin borçlandı. Beklentiler ise 16 milyar sterlin borçlanılacağı yönündeydi.

Ekim ayı borçlanma rakamı ise 18,8 milyar sterlinden 12,4 milyar sterline revize edildi.

Kasım ayı sonunda kamu borcu 2 trilyon 317,7 milyar sterlin ile GSYH'nin yüzde 96,1'i seviyesine çıktı. Bu Mart 1963'te gerçekleşen yüzde 98,3'lük orandan bu yana en yüksek borç/GSYH oranı oldu.