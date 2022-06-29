İngiltere'de mağaza fiyatları sert yükseldi

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre gıda maliyetlerindeki hızlı artışın etkisi ile perakendecilerin haziran ayında ortalama fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 yükseldi. Bu, 2008 yılı Eylül ayından bu yana görülen en yüksek artış oldu. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 2,8 artmıştı.

Haziran ayında gıda fiyatları yıllık yüzde 5,6 arttı ve bu 2011 yılı Haziran ayından bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında gıda fiyatları yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.

Haziran ayında gıda dışı fiyatlar da yüzde 1,9 arttı.

BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı açıklamada "Perakendeciler müşterilerini enflasyonun en kötü etkilerinden korumak için daha fazla yol bulmaya çalışıyor. Ancak maliyetler yükselmeye devam ediyor. Hükümetin, perakendecilerin müşterilerini desteklemelerine yardım için yollar bulması gerekebilir" dedi.