İngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan rapora göre, 5 Nisan'da sona eren beş haftalık dönemde ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 azaldı. Bu oran Şubat ayında %0,2 artmıştı.

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Perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı, Şubat ayındaki %2,0'lik artışa kıyasla Mart ayında %1,2'lik düşüşle en küçük düşüşü gösterdi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, bu segmentin perakendenin yanı sıra konaklama ve eğlence olanakları sunması sayesinde diğer segmentlerden daha iyi durumda olduğunu söyledi.