Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü
HaberlerUzmanparaİngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü

İngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü

İngiltere'de perakende ziyaretçi sayısı Mart ayında, geç gelen Paskalya ve süregelen durgun tüketici güveninin etkisiyle düştü.

11.04.2025 - 09:16 | | Foreks Haber
İngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan rapora göre, 5 Nisan'da sona eren beş haftalık dönemde ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 azaldı. Bu oran Şubat ayında %0,2 artmıştı.

Haberin Devamı

Perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı, Şubat ayındaki %2,0'lik artışa kıyasla Mart ayında %1,2'lik düşüşle en küçük düşüşü gösterdi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, bu segmentin perakendenin yanı sıra konaklama ve eğlence olanakları sunması sayesinde diğer segmentlerden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten Türkiye açıklaması

7 aylık evli Gülhan’ı öldürülmesine ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi

7 aylık evli Gülhan’ı öldürülmesine ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi