İngiltere'de perakende satışlar artış gösterdi

İngiltere'de 1 Mart'a kadar olan dört haftalık dönemde toplam perakende satışlar yıllık bazda %1.1 arttı. BRC tarafından yapılan açıklamaya göre bu artış, üç aylık ortalama %2,4 ve 12 aylık ortalama %0,8'lik büyümenin altında kaldı.

Haberin Devamı

Artış, satışların %2,3 oranında arttığı gıda segmentinden kaynaklanırken, gıda dışı satışlar yıllık bazda yatay seyretti.

Gıda dışı kategorilerdeki satış artışının durgun olmasına rağmen, Sevgililer Günü mücevher, saat ve koku satışlarının artmasına yardımcı oldu. Ancak BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, modanın sert hava koşulları nedeniyle kötü bir performans sergilediğini söyledi. İleriye dönük olarak perakendecilerin güneşli bir Mart ayının ilkbahar ve yaz için moda satışlarını desteklemesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

KPMG'nin Birleşik Krallık Tüketici, Perakende ve Eğlence Başkanı Linda Ellett, ekonomik görünümün hissiyat üzerinde baskı yaratması nedeniyle müşterilerin büyük tutarlı alışverişleri ertelediğini söyledi. Ancak, özel günler ve kampanyalar yine de müşterileri çekmeyi başarıyor.