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İngiltere'de perakende satışlar artış gösterdi

İngiltere'de perakende satışlar beklenmedik şekilde arttı.

25.04.2025 - 10:36 | | Foreks Haber
İngiltere'de perakende satışlar artış gösterdi

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamaya göre, İngiltere'de perakende satış hacmi Mart ayında beklenmedik bir şekilde %0,4 arttı.

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Perakende satışlarda yıllık bazda artış yüzde 2,6 oldu. Ekonomistler aylık bazda %0,4'lük bir düşüş ve yıllık yüzde 1,6 artış bekliyordu.

Akaryakıt hariç satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,3 arttı.

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