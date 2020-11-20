CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere’de perakende satışlar arttı
20.11.2020 - 16:48 | | AA

İngiltere’de perakende satışlar arttı

İngiltere’de ekim ayında perakende satışlar yüzde 1,2 artış kaydetti.

İngiltere’de perakende satışlar arttı
ABONE OL

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede ekim ayında perakende satışlarının aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdiği ve internet üzerinden satışların güçlü seyrettiği bildirildi.

Tüketicilerin Noel alışverişlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha erken yaptığı, perakende mağazalarının indirimlerinin de perakende satışları ekim ayında desteklediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Ekim ayında ülkenin bazı bölgelerinde yerel karantina uygulamalarının başlamış olmasına rağmen, perakende satışları güçlü seyretti. “ dedi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Sıradaki Haber