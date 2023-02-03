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İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiltere'de 2023 yılının ilk ayında perakende sektörünün satışlarında artış yaşandı.

03.02.2023 - 09:27 |
İngiltere'de perakende satışlar arttı

Danışmanlık şirketi BDO tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de mağazalarda karşılaştırılabilir perakende satışlar ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 arttı.

Geçen yılın aynı ayında satışlar yüzde 51,9 artış göstermişti.

Mağazaların perakende satışları yüzde 19,5, mağaza dışı satışlar yüzde 4,1 artış gösterdi.

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